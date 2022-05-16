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Yurtdışından gelen yatırımcılar tarım ve turizm projelerine hayran kaldı

Kırgızistan’dan gelen yatırımcılarla 3 yılda hayata geçirilen tarım, turizm projelerini gezen Sakarya Büyükşehir Başkanı Ekrem Yüce, “Şehrimizin tarım ve turizm potansiyeli yükselten yatırımları hayata geçirmekten bir kez daha gurur duyduk” dedi.

SAKARYA 16.05.2022, 10:59
Yurtdışından gelen yatırımcılar tarım ve turizm projelerine hayran kaldı

Kırgızistan’dan gelen yatırımcılarla 3 yılda hayata geçirilen tarım, turizm projelerini gezen Sakarya Büyükşehir Başkanı Ekrem Yüce, “Şehrimizin tarım ve turizm potansiyeli yükselten yatırımları hayata geçirmekten bir kez daha gurur duyduk” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin tarıma ve turizme yönelik yatırımları tüm dünyadan ilgi görmeye devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce ve bürokratları bu çerçevede Kırgızistan’ın Türkiye Fahri Konsolosu Yusuf Uğur ve Kırgızistan’dan gelen yatırımcılara hayata geçirilen projeleri gezdirdi. Misafirlerle ilk olarak geçtiğimiz günlerde lansman töreninin gerçekleştirildiği Sapanca Yanık’ta ki Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi’ni ziyaret eden heyet burada, Sakarya’nın süs bitkiciliği konusunda bulunduğu konum ve bu hususta yapılan yatırımlar tanıtımını gerçekleştirdi. Sapanca ziyareti sonrası Başkan Yüce ve misafirler Akyazı’da hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ne ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği ve Avrupa’da eşi benzeri bulunmayacak bir büyüklüğe, üretime sahip olacak dev tesisi ziyaret eden yatırımcılar, tesise hayran kaldılar. Başkan Yüce ile birlikte tesisi gezip incelemelerde bulunan yatırımcılar, Başkan Yüce’den tesisin maliyeti, üretim potansiyeli ve işleyişi hakkında detaylı bilgiler aldılar.

Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “3 yılda şehrimizin tarım ve turizm potansiyeline yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projeler hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok yatırımcı tarafından ilgi gördü. Kırgızistan’ın Türkiye Fahri Konsolosu Yusuf Uğur ve beraberinde gelen Kırgız yatırımcılar şehrimizin turizm ve tarım projelerini yerinde görmek istediler. Bizlerde misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp onlara hayata geçirdiğimiz birçok projeyi yakından inceleme şansı sunduk. Projelerimizi en ince ayrıntısına kadar misafirlerimizle paylaşarak şehrimizin turizm ve tarım potansiyellerinden bahsettik. Misafirlerimiz hayata geçirdiğimiz projelere hayran kaldılar. Şehrimizin tarım ve turizm potansiyeli yükselten yatırımları hayata geçirmekten bir kez daha gurur duyduk” dedi.

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