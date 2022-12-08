Vefatının 20. yılında Faik Baysal konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri ‘Vefatının 20. Yılında Faik Baysal’ isimli özel etkinlik ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri ‘Vefatının 20. Yılında Faik Baysal’ isimli özel etkinlik ile devam edecek. 9 Aralık Cuma günü 4 farklı lisede ve Faik Baysal Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerde şehrin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Faik Baysal’ın edebi anlayışı, yazarlığı ve kitapları konuşulacak. Faik Baysal’ın oğlu Emre Baysal da özel etkinlik çerçevesinde kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vefatının 20. yılında Faik Baysal’ın konuşulacağı programlara tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.