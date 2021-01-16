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Vali Kaldırım’dan Sakaryaspor’a deplasman desteği
Sakaryaspor sosyal medya hesabından, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın ligin ikinci yarısında yeşil siyahlı takımın oynayacağı ilk üç deplasmanın masraflarını karşılayacağını açıkladı.
SAKARYA 16.01.2021, 17:44
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Sakaryaspor sosyal medya hesabından, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın ligin ikinci yarısında yeşil siyahlı takımın oynayacağı ilk üç deplasmanın masraflarını karşılayacağını açıkladı.Misli.com 2. Lig’de son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 34 puanla 4. sıraya yükselen yeşil siyahlı takıma Sakarya Valisi Kaldırım’dan destek geldi. Sakaryaspor yönetimi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vali Kaldırım’ın ligin ikinci yarısında yeşil siyahlı takımın oynayacağı ilk üç deplasmanın masraflarını karşılayacağını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “Kulübümüzün ikinci yarıdaki ilk 3 deplasman maçı giderleri valimiz Çetin Oktay Kaldırım tarafından karşılanacaktır. Valimize verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.
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