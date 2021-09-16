banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı

Taşkısığı Millet Evi açılışa hazırlanıyor

Adapazarı Belediyesi’nin yeni dönem projeleri arasında yer alan “Millet Evleri” kapsamında ilk çalışma, Taşkısığı’nda tamamlandı. Adapazarı Taşkısığı Millet Evi’nin nitelikli bir proje olduğunu ve açılışa hazırlandıklarını belirten Başkan Işıksu, “Adapazarı, dayanışması ile çok güzel. Hayırsever desteğiyle neticelenen Millet Evi’mizde sosyal hayata dair anlamlı etkinlikler yapacağız. Hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA 16.09.2021, 14:00
Taşkısığı Millet Evi açılışa hazırlanıyor

Adapazarı Belediyesi’nin yeni dönem projeleri arasında yer alan “Millet Evleri” kapsamında ilk çalışma, Taşkısığı’nda tamamlandı. Adapazarı Taşkısığı Millet Evi’nin nitelikli bir proje olduğunu ve açılışa hazırlandıklarını belirten Başkan Işıksu, “Adapazarı, dayanışması ile çok güzel. Hayırsever desteğiyle neticelenen Millet Evi’mizde sosyal hayata dair anlamlı etkinlikler yapacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Adapazarı Belediyesi, mahalle kültürünü geliştiren sosyal projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Millet Evleri Projesi’nin ilki Taşkısığı’nda tamamlanmak üzere. Estetik mimarisi ile Taşkısığı Camii’nin hemen yanında, hayırsever desteğiyle tamamlanan Adapazarı Taşkısığı Millet Evi’nde, bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek birçok etkinliğin yapılması planlanıyor.

Adapazarı Taşkısığı Millet Evi’nin açılışına hazırlandıklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızda hamdolsun, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri her daim sergileniyor. Adapazarı, dayanışması ile çok güzel. 15 Temmuz Camili Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Kreş ve Gündüz Bakımevimiz gibi Taşkısığı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Millet Evimiz de hayırsever destekleriyle neticelendi. Projelerimize katkı sunan hayırseverlerimizin hepsinden Allah razı olsun. Millet Evimizde söz verdiğimiz gibi sosyal hayata dair anlamlı etkinlikler yapacağız. Burada Belediyemizin Bilgi Evi noktası olacak, kadın ve çocuklara eğitimler ve kurslar yapılacak. Bilgi Evi, Kur’an Kursu, Sağlık Ocağı ve Muhtarlık gibi hizmetlerin de olacağı Taşkısığı Millet Evi, şehrin kalbi Adapazarı’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0