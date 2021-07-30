SUBÜ’den sağlıklı beslenme desteği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından, üniversitenin akademik ve idari personellerine yönelik sağlıklı beslenme ile diyet danışmanlığı hizmeti sağlanıyor.

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından, pandemi sürecinde daha da ön plana çıkan sağlıklı beslenme konusunda akademik ve idari personellere destek sağlamak adına diyetisyenlik hizmeti sunuluyor. Spor Bilimleri Fakültesi’nde 8 aydır devam eden hizmet kapsamında şu ana kadar 48 farklı kişiye 103 seans boyunca danışmanlık yapıldı. Obezitenin artışı ve beslenme sorunlarının çoğalması ile birlikte sağlıklı ve doğru beslenmenin öneminin arttığını vurgulayan Diyetisyen Özgür Haykır, "İnsanların doğru bilgilere ulaşabilmesi içinse diyetisyenlik mesleği önem kazandı. Sağlıklı ve doğru beslenme önerileri ve tedavileriyle hastalıklara yakalanma oranlarında ciddi düşüşler sağlanıyor. Özellikle pandemi döneminde bağışıklığı güçlü tutmanın gerekliliği daha da ön plana çıktı. Biz de pandemi döneminde beslenme konusunda personellerimizin daha sağlıklı olmaları için destek sağlıyoruz" dedi.