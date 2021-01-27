SUBÜ’de mesleki uygulama için başvuru süreci başladı

SUBÜ’nün ‘+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ kapsamında firmaların istedikleri departmanlara yönelik öğrenci talep etme süreci başladı. Başvurular yenilenen Mesleki Uygulama Sistemi üzerinden yapılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) ‘+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ kapsamında Bahar Yarıyılı için iş dünyasının öğrenci talep etme süreci başladı. Firmalar SUBÜ’nün pandemi sürecine yönelik olarak yeniden tasarladığı ve tüm evrak işlemlerini ortadan kaldırarak başvuruların tamamını online hale getirdiği ‘Mesleki Uygulama Sistemi’ muys.sabis.subu.edu.tr adresi üzerinden istedikleri departmanlara yönelik öğrenci talep edebilecekler.

Sistem üzerinden ‘Firma Kayıt Sayfası’ butonuna tıklayarak kolaylıkla kayıt olabilecek firmalar, tüm sorularını ise belirtilen iletişim numarası üzerinden iletebilecekler. Firmalardan gelen talepleri alacak olan SUBÜ, tek tek birim bazında değerlendirmelerde bulunarak öğrencileri ilgili pozisyonlara yerleştirecek. SUBÜ’nün kurucusu ve uygulayıcısı olduğu ‘+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ ile her eğitim düzeyindeki öğrenciler eğitim-öğretim süreçlerinin en az 1 dönemini zorunlu olarak mesleki uygulamada bulunmak için iş dünyasında geçiriyor. Böylelikle teorinin yanı sıra saha şartlarına da alışmış ve mesleğinin gerekliliklerini bizzat yerinde görmüş mezunlar veriliyor. Bahar Yarıyılı için başvurular dönemin ilk haftasının sonuna kadar yapılabilecek.