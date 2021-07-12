SUBÜ’de 15 Temmuz günü konuşulacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik hazırlanan programla izleyicilerle buluşacak.

SUBÜ tarafından güz ve bahar yarıyıllarının ders süreci boyunca düzenlenen SUBÜ Konuşmaları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik hazırlanan özel programla izleyicilerle buluşacak. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın konuşmacı olarak katılacağı 15 Temmuz Özel başlıklı söyleşi, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te üniversitenin internet kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak. Moderatörlüğünü SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın gerçekleştireceği söyleşide darbe girişimi ve halkın zaferine yönelik detaylar ele alınarak geçmiş ve ilerleyen sürece ilişkin analizler yapılacak.