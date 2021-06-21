SUBÜ ‘YÖKAK’ değerlendirmesine hazırlanıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilecek Kurumsal İç Değerlendirme Raporları (KİDR) doğrultusundaki bilgilendirme toplantıları Spor Bilimleri Fakültesi ile başladı.

SUBÜ’de Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilecek dış değerlendirme öncesinde her birime yönelik olarak düzenlenecek değerlendirme toplantıları Spor Bilimleri Fakültesi ile başladı. Kampüste yer alan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Selcen Vodinalı ile Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri katıldı. YÖKAK’ın dış değerlendirmesine yönelik genel bilgilerin aktarıldığı ve fakültenin durumunun değerlendirildiği toplantı soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

SUBÜ’nün son dönemlerde yaşanan gelişmeler ekseninde toplam kalite yönetimi anlayışına sahip, öğrenmeyi ve dijital dönüşümü ön planda tutan bir üniversite olarak tanımlanabileceğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Amacımız, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın ve çevrenin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde ürettiğimiz hizmetlerin kalite ve performansını arttırarak değer kattığımız hizmetler sunmak. Bu amacımıza ulaşmak için dijital dönüşümün hızla yaşandığı günümüz dünyasında bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin getirdiği yasal, ekonomik, sosyokültürel değişime hızla ayak uyduracak esnek bir yönetim yapısına; güçlü ve farklılaştırılmış uygulanabilir stratejilere ve bu stratejileri hayata geçirebilecek yönetim, sistem ve modellerine ihtiyaç duyulduğunun bilincindeyiz. Kalite Koordinatörlüğümüz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Stratejik Planımız, Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarımız ve Süreç El Yönetimi Kitabımız hazır. Kısa süre önce üniversitemizi ziyaret eden YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Haziran ayı sonunda üniversitemizin kalite çalışmalarının değerlendirileceğini söylemişti. Bu sürece hazırız” dedi.