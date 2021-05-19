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SUBÜ öğrencilerinin 17 projesine TÜBİTAK desteği

SUBÜ Teknoloji Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından bitirme çalışması olarak sunulan 17 proje, TÜBİTAK 2209-A, 2209-B ve 2247-C destekleme ve burs programları kapsamında kabul edildi.

SAKARYA 19.05.2021, 13:35
SUBÜ öğrencilerinin 17 projesine TÜBİTAK desteği

SUBÜ Teknoloji Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından bitirme çalışması olarak sunulan 17 proje, TÜBİTAK 2209-A, 2209-B ve 2247-C destekleme ve burs programları kapsamında kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı ve 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında hazırlanan 17 proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

2209-A projeleri arasında Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden 6, Makine Mühendisliği Bölümü’nden 2, İnşaat Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden ise birer proje yer alırken; Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden de birer proje yer aldı. 2209-B projeleri arasında Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden 2, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden bir proje yer aldı. 2247-C projeleri arasında ise Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2 proje yer aldı.
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