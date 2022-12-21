SUBÜ öğrencileri Kartepe’de saha gezisi yaptı

SUBÜ Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik olarak Kocaeli Kartepe’de kış sporları ve kamp alanlarına ilişkin saha gezisi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik olarak kış sporlarının ve kamp alanlarının tanıtımı amacıyla saha gezisi düzenlendi. Öğretim Görevlisi Hasip Cana rehberliğinde, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Maşukiye bölgesi ve kayak merkezi alanında yapılan gezide doğa yürüyüşü ve uygun kamp alanları hakkında çalışmalar yapıldı.