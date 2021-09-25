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SUBÜ İHA’larına TEKNOFEST’ten 2 ödül

TEKNOFEST 2021 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması’na katılan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ekipleri, 65 takım arasında 8’inci olarak 2 mansiyon ödülü kazandı.

SAKARYA 25.09.2021, 10:19
SUBÜ İHA’larına TEKNOFEST’ten 2 ödül

TEKNOFEST 2021 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması’na katılan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ekipleri, 65 takım arasında 8’inci olarak 2 mansiyon ödülü kazandı.

SUBÜ, TEKNOFEST 2021 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması’nda öğrencilerden oluşan ekipleriyle yer aldı. Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilen yarışmada SUBÜ ekiplerinden Sabit Kanat Kategorisinde yarışan ABRA İHA, 65 takım arasında 8. olarak mansiyon ödülü kazandı. Döner Kanat Kategorisinde ise ARTEK HYPERION takımı mansiyon ödülünün sahibi oldu. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık gün boyu öğrencilerin yanında yer alarak yarışları takip ederken, ödül töreninde yarışmayı kazanan ekiplere TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile birlikte ödüllerini takdim etti.

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