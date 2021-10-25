Spor tesisine yeni yapılan kale filesine zarar verdiler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 3 gün önce spor tesislerine yapılan kale filesine zarar verdiler.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Merkez Mahallesi’nde bulunan spor tesislerin kale fileleri yenilendi. Yenilenen kale filelerinden birine, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Konunun haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemelerini de sürdüren ekipler, yenilenen fileye zarar veren kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise yaşanan duruma tepki gösterdi.