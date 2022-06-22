SGM’lerde yaz kursları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerindeki yaz kursları temmuz ayında kapılarını öğrencilere açacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde yaz kursları başlıyor. Salgın dolayısıyla verilen aranın ardından kapılarını açacak merkezlerde 14 farklı branşta atölyeler gerçekleştirilecek. Kayıtlar 27 Haziran Pazartesi günü itibariyle alınacak ve ilk ders zili 18 Temmuz Pazartesi günü çalacak. 7-14 yaş arası öğrencilerin kayıt yaptırabileceği SGM’lerde, ‘Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi’, ‘Oyunlarla İngilizce’, ‘Çizgi Film ve Animasyon’, ‘Resim’, ‘Geri Kazanım’, ‘Becerikli Eller’, ‘Drama’, ‘Karagöz Gölge Oyunu’, ‘Robotik Kodlama’, ‘Akıl Oyunları’, ‘Satranç’, ‘Mutfak’, ‘Gitar’ ve ‘Piyano Atölyesi’ gibi 14 farklı branşta eğitimler sunulacak.

Aile ve öğrencilerin merakla beklediği kursların kayıtları için kurumdan paylaşılan açıklamada, “Kurs merkezlerimizden ya da www.sakarya.bel.tr adresinden kayıtların başladığı gün, kayıt işlemleri yapılabilecek. Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersini her öğrenci isteğine göre tercih edebilecek. Ayrıca farklı 2 branşa daha kayıt yaptırabilecek. İlk ders zili ise 18 Temmuz Pazartesi günü çalacak. 6 hafta sürecek eğitimlerimize SGM’lerle merakla buluşmayı bekleyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” denildi.