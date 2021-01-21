Serdivan’da karla mücadele sürüyor

Serdivan Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Serdivan ASEM mobilyacılar sitesi, kar küreme araçları ve greyderlerle yol kenarlarında biriken kardan temizlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgileri kriz merkezinde anlık olarak takip eden ekipler, ilçe genelinde de buzlanma ile don olaylarına karşı gerekli tedbirleri alarak, tuzlama ve küreme çalışmaları gerçekleştirdi.