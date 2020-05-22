Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102929
ALTIN
379.158
DOLAR
6.7931
STERLİN
8.2784
EURO
7.4069

Serdivan’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı

SERDİVAN BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Serdivan’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı

SERDİVAN BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:23
0 Okunma
Serdivan’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı

Serdivan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vektörle mücadele kapsamında ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilaçlama sezonunun başlaması ile birlikte öncelikle larva üremesinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldığı ifade edilirken, özellikle sineklerin üreme yerleri olan kaldırım, yol kenarları ve kanalizasyon kapaklarının ilaçlandığı belirtildi. İlaçlama çalışmalarında insana, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği ruhsatlı ilaçların kullanıldığı belirtilirken çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak ilçe genelinde devam edeceği vurgulandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti
Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim