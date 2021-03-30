SAÜ’de AB Projeleri Bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından AB projeleri ile ilgili PwC Türkiye Ar-Ge ekibi ile birlikte pandemi kuralları dahilinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SAÜ ve Sakarya ili sanayii kurumlarının AB projelerinden kaynak temini, üniversite sektör işbirliğinin artması, Avrupa araştırma kurumlarından proje ortaklarının bulunması ve projeler yürütülmesi konuları hakkında bilgi verilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut başkanlık etti. Toplantıya PwC Ar-Ge ekibi ve SAÜ akademisyenleri de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hatem Akbulut, “Bilimsel potansiyelimizi Avrupa Birliği projeleriyle ortaya koymak hem şehir hem üniversite için büyük bir önem taşımaktadır. Bugün, PwC Ar-Ge şirketi ile yaptığımız bu toplantı AB projelerinden fon temin edilmesi açısından önem arz ediyor” dedi.

Avrupa Birliği projesi deneyiminden bahseden Prof. Dr. Akbulut, “Daha önce AB projesi deneyimimi sizinle paylaşmak isterim. Proje sayesinde 40 kişilik bir araştırma ekibi oluşturuldu ve bu ekipten çok sayıda genç araştırmacı Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini tamamladılar. Sadece AB projesi çıktıları ile uluslararası indeksli dergilerde 40’dan fazla makale yayımlandı. Oluşturduğumuz uluslararası ağ sayesinde birçok öğrencimizi yüksek lisans ve doktora için yurt dışına yolladık. Yurt dışında iletişim halinde olduğumuz firmalara Erasmus stajı ile pek çok öğrencimizi yolladık ve bunların bir kısmı Avrupa’ da istihdam şansı buldu. Biz istiyoruz ki akademisyenlerin yaptığı projelerden öğrencilerimiz yararlansın, bunun yanı sıra şehrimizin Ar-Ge ve kamu kurumları da desteklerinden faydalansın” diye konuştu.

Ar-Ge Hizmetleri Şirket Ortağı Özlem Enver Karaçetin, Kaan Memişoğlu ve Abdurrahman Türk, katılımcılara ulusal ve uluslararası projelere sağlanan destekler konusunda bir takım bilgiler verdi. Toplantıda Ar-Ge Merkezi, Teknokent Teşvikleri ve Horizon Europe, EUREKA ve ERANET Programları sunumu sonrasında soru cevap ile sona erdi.