Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek yazar-öğrenci buluşmalarıyla devam edecek. Sakarya’nın yetiştirdiği yazarlar Serdivan’da 4 farklı okulda öğrencilerle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri söyleşi ve imza günü buluşmalarıyla devam edecek. 28 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’da Serdivan’da 4 farklı okulda gerçekleştirilecek etkinliklerde Sakaryalı yazarlar öğrencilerle buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi iş birliğiyle düzenlediğimiz ve Sakarya’nın yetiştirdiği isimlerin konuk olacağı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Serdivan’da öğrencilerle buluşacağız. Şehrimizin değerlerini gelecek nesillerimizle bir araya getirmeye devam edeceğiz” denildi.