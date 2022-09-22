Sakaryalı sporcular karate şampiyonasında ter dökecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün karate sporcuları, Uluslararası Kocaeli Serie A Karate Şampiyonası’na 2’si milli takım olmak üzere toplam 4 sporcu ile mücadele verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Kocaeli Serie A Karate Şampiyonası’na katılacak. Toplam 4 sporcu ile şampiyonaya katılacak olan Sakarya temsilcileri, mindere altın madalya hedefi ile çıkacak. Binin üzerinde sporcunun katılacağı şampiyonaya, erkekler kategorisinde Fatih Şen ve kadınlar kategorisinde Zümra Rezzan İm milli takım bünyesinde mücadele verecek. Sporculardan Muzaffer Talha Beşbadem ve Abdülkerim Balıkçıoğlu ise Büyükşehir Belediyesi adına turnuvada boy gösterecek. Toplamda 75 ülkenin katılacağı şampiyonada milli takım antrenörlük görevini ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate antrenörü Hasan Çakırlar yürütecek.