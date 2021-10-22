Sakarya’da BMX fırtınası esecek

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenecek UCİ BMX Dünya Kupası yarışları 23 Ekim Cumartesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlıyor. Büyük heyecana sahne olacak yarışların yanı sıra konser ve etkinliklerle vadide festival havası esecek. Hafta sonu boyunca devam edecek kupanın yanı sıra Rafet El Roman Büyükşehir sahnesinde konser verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı BMX Super Cross Dünya Kupası heyecanı için vakit geldi. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşecek yarışlar 23 Ekim Cumartesi başlıyor. 23 ve 24 Ekim’de Super Cross Dünya Kupası yarışları, vadi içinde özenle hazırlanıp rengarenk hale getirilen parkurda olacak. 30 ülkeden 250’ye yakında dünya yıldızı cross yarışçısı vadi içinde kupa için ter dökecek.

Dünyadan, ülkemizden ve Sakarya’dan yüzlerce sporsever nefes kesen anlara sahne olacak yarışı vadi içinde misafirlerin ağırlanması için planlanan tribünde yerini alacak. Yarışlar Cumartesi günü sabah 09.30’da start alacak MTB Sakarya Cup ile başlayacak. Aynı gün saat 14.00’da ise BMX Dünya Kupası yarışı başlayacak. 23-24 Ekim günü pedalların çevrileceği BMX Dünya Kupası yarışı, 30-31 Ekim’de yapılacak olan son yarışlarla tamamlanacak. Bu tarihler arasındaki hafta içinde ise ‘dağ bisikleti’ kategorisindeki MTB Türkiye Cup ile MTB Sakarya Cup yarışları yapılacak. 9 gün sürecek organizasyon boyunca ayrıca alanda EXPO, fuarlar, gösteriler ve çocuklar için oyunlar olacak.

23 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’da alanda Rafet El Roman Sahne alacak. 23-24 Ekim’de konser ve yarışların yanı sıra program boyunca EXPO, fuar, oyun ve gösteriler gerçekleştirilecek, sürpriz hediyeler verilecek.