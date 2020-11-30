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Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, ‘30 Kasım Dünya Şoförler Günü’ dolayısıyla şoförlere kolonya ve paket çikolata ikramında bulundu.

SAKARYA 30.11.2020, 15:19
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Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, ‘30 Kasım Dünya Şoförler Günü’ dolayısıyla şoförlere kolonya ve paket çikolata ikramında bulundu.

30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, şoförlere kolonya ve paket çikolata ikramında bulundu. polislerin jest olarak yaptıkları kutlama karşısında memnun kalan sürücüler Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.
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