Sakarya Büyükşehirli sporcu İzmir’den derece ile döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, bu yıl 10’uncusu düzenlenen 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu’nda ikincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, İzmir’de katıldığı 9 Eylül İzmir Yarı Maraton koşusunda 21 kilometrelik parkuru 1 saat 29 dakika ile tamamlayarak 2’nci oldu. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen yarışlara toplamda 3 bin sporcu katılırken, 60-65 yaş grubunda mücadele veren Turan, birinciliği 6 saniye farkla kaçırdı. Uluslararası alanda birçok sporcunun katıldığı yarışlar, büyük heyecana sahne oldu.