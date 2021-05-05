Polis ekipleri şehirde 100’e yakın noktada denetimlerini sürdürüyor

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, tam kapanma kapsamında il genelinde denetimlerini aralıksız devam ettiren polis noktalarını ziyaret ederek, alınan önlemleri yerinde inceledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile 17 günlük tam kapanma kapsamında tüm il genelinde 100’e yakın uygulama noktasında denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri takip ederek personeli ile devamlı sahada olan İl Emniyet Müdürü Kaya, uygulama noktalarını ziyaret ederek, alınan önlemleri yerinde inceledi. Polis ekipleri ile sohbet eden Kaya, korona virüs ile mücadelede başarı sergileyen emniyet personelini tebrik etti.