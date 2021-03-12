Pandeminin yıl dönümünde SAÜ’de sağlıkçılara vefa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından “Sağlık Çalışanlarına Vefa Konseri” düzenlendi.

Pandeminin yıl dönümünde bu süreçte özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen konserde SAÜ Devlet Konservatuvarı sağlıkçıların özel istek parçalarını seslendirdi. 112 Acil, yoğun bakım, filyasyon ekibi ve hastanelerin farklı birimlerinde görev yapan sağlıkçılar programa canlı bağlantı ile katılarak istek parçalarını dile getirdiler.

Programın açılışını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü “Bülbülüm Altın Kafeste” parçasını, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay “Nazende Sevgilim”, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan “Elbet Bir Gün Kavuşacağız”, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis de “Gönül Penceresinden” şarkılarının seslendirilmesini istedi. Konserde “Çökertme”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Neredesin Sen”, “Gesi Bağları”, “Hatırla Sevgili”, “Elbet Bir Gün Kavuşacağız” ve “Benim Zülfü Siyahım” gibi Türk Halk Müziğinin en sevilen eserleri yer aldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya’daki sağlık çalışanları olarak bir senelik mücadeleyi çok iyi yönettiklerini dile getirerek, “Sağlık çalışanlarımız alınlarının akıyla bu mücadelenin üstesinden gelecektir. Sakarya Üniversitesi, her şeyde olduğu gibi sağlık çalışanlarımızın yorgunluklarını biraz da olsa atmaları için çok güzel bir program hazırladı. Başta rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Rektör Savaşan da pandemi sürecinde öğrencilerden ayrı kalmalarının kendileri için zor olduğunu ifade ederek, “Bir yılı geride bıraktığımız bu süreçte öğrenciler olmadan kampüsümüzün tadı yok. Bu sürecin bir an önce bitmesini diliyoruz. Türkiye’deki tüm sağlık çalışanları büyük fedakarlık gösterdiler, hakları hiçbir şekilde ödenmez. Biz de üniversite olarak bu mücadeleyi unutmayacağız” diye konuştu.

SAÜ Devlet Konservatuvarından Prof. Dr. Nilgün Sazak, Prof. Hatice Selen Tekin, Öğr. Gör. Kürşat Türkay, Doç, Kerem Cenk Yılmaz ve Öğr. Gör. Birsel Hasçelik sağlıkçıların istek parçalarını seslendirdi. Türk Halk Oyunları bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Cantekin Elyağutu ve bölüm öğretim üyeleri de şarkılara halk oyunları ile eşlik etti.