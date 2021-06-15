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Özel Adatıp Hastanesinden ‘Kan Bağışçıları Günü’nde anlamlı ziyaret

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi, ’14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü’ dolayısıyla Türk Kızılayı Sakarya Şubesini ziyaret etti.

SAKARYA 15.06.2021, 12:11
Özel Adatıp Hastanesinden ‘Kan Bağışçıları Günü’nde anlamlı ziyaret

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi, ’14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü’ dolayısıyla Türk Kızılayı Sakarya Şubesini ziyaret etti.

Adatıp Sağlık Grubu’nu temsilen Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Pınar Erdağ ve Satış - Pazarlama Sorumlusu Ali Yeşil, ’14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü’ sebebi ile Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ve Türk Kızılayı Sakarya Kadın Kolları Başkanı Leyla Deniz’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret esnasında, kan bağışının önemi ve Adatıp Sağlık Grubu olarak bu konuda gösterilen hassasiyet konuşularak, Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ile önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmek üzere sosyal sorumluluk çalışmaları taslakları hazırlandı. Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki’nin makamında gerçekleştirilen görüşmede Adatıp Ekibi, kan bağışlarının simgesi haline gelen kek ve meyve suyu hediye etti.
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