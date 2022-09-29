Öğrencilerin dikkati yangının büyümesini önledi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evin sigorta panosunda çıkan yangın panik oluşturdu. Evin yakınında bulunan lisenin öğrencilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın, Hastane Mahallesi Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında bulunan iki katlı bir evin sigorta panosunda meydana geldi. M.N.Ü.’nün yaşadığı evde çıkan yangını fark eden öğrenciler, itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.