O poliklinikler artık yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Sakara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, yeni yerine taşınarak hizmet vermeye başlayan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) sağlık kuruluyla ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Eski doğumevi olarak bilinen İl Müftülüğü yanındaki SEAH ek hizmet binasına taşınan sağlık kurulu artık göz, kardiyoloji, psikiyatri, genel cerrahi, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi birçok poliklinik hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü’ye, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis ile Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Durmuş yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Haftanın 5 günü hizmet verecek olan sağlık uruluna müracaatlar dahil olmak üzere, heyet işlemleri ve muayenelerinin zemin katta yapılan düzenlemeyle tek noktada yapılacağını belirten SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, "Kadın doğum ve çocuk hastalıkları kliniğimizin yeni binasına geçmesiyle burayı ek bina olarak kullanmaya başladık ve göz, kardiyoloji, psikiyatri, genel cerrahi, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi birçok polikliniğimizle burada da hizmet veriyoruz. Merkez Kampüsümüzdeki fiziki alan sıkışıklığını gidermek ve vatandaşımızın sağlık kurulu raporlarını daha hızlı bir şekilde alabilmesi için bu anlamda bir planlama yaparak Sağlık kurulumuzu buraya taşıdık. Sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşlarımız bütün muayenelerini burada yaptırıp yine burada heyete girecekler” dedi.