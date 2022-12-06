MYK Başkanı Ceylan: “Şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi elde etti”

SUBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen MYK Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Günleri Sakarya Etkinliği etkinliğinde konuşan MYK Başkanı Adem Ceylan, “Şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi elde etti. Mesleki yeterlilik sistemi iş dünyasına katkı sağlıyor ve değer katıyor” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK), Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Günleri Sakarya Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse ve koordine edilen, MYK’nın faydalandığı Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Teknik Yardım Projesi tanıtıldı. 2 oturumda gerçekleşen etkinlikte MYK uzmanları tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi referanslama çalışmaları ile Türkiye’ye katkıları, kalite güvence yaklaşımları, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı ve seviye tanımlayıcılara ilişkin bilgiler verildi.

“Şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi elde etti”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MYK Başkanı Adem Ceylan, “Dünyada ve ülkemizdeki en öncelikli problem üretimde etkinlik ve verimliliği sağlayacak beşeri sermaye eksikliği yani nitelikli iş gücü. Genç nüfusumuz hasebiyle beşeri sermayesi yüksek olan bir ülkeyiz. Bu sermayeyi nitelikli hale getirmek, iş piyasasına hazır, üretime katkı sağlayacak ve dinamik insanlar yetiştirmek için çalışıyoruz. Birçok alandan temsilciyle ortak aklın en iyi şekilde işlerlik kazandığı kurumlardanız. İstihdamla ilgili tüm kurumlarla iletişim halindeyiz. Katılımcı bir yapıya sahibiz. Eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi için kuruluş tarihimiz olan 2006’dan beri çalışıyoruz. Kısa sürede önemli işler başardık. Ulusal meslek standartlarını ve ölçme değerlendirme kriterlerini ortaya koyduk. 8 seviyeli bir yeterlilik sistemimiz var. Kurumumuz ayrıca mesleki belgelendirme faaliyetlerini de yapıyor ve bunun için yetkili kurumları belirliyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi elde etti. Mesleki yeterlilik belgeli çalışanların iş kazası uğrama riskinin yüzde 25 daha az olduğu ortaya konuldu. Ayrıca mesleki yeterlilik sistemi iş dünyasına katkı sağlıyor ve değer katıyor. Amacımız belge dağıtmak değil, kalite güvencesini artırmak. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ni Avrupa Komisyonu’nda çetin müzakerelerin ardından referanslandırdık. Şu ana kadar 360 civarında yeterlilik kalite güvencesi sağlanmış olarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirildi” dedi.

“Sahadaki sorunlara çözüm üreten Ar-Ge yapmayı hedefleyen bir üniversiteyiz”

Tanıtım faaliyetini Sakarya’da ve SUBÜ’de gerçekleştirdikleri için MYK’ya teşekkür eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “MYK altındaki uyumun bir çıktısı olduğu için Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi çok önemli. Birçok kurum bir araya gelerek daha iyiye gitmek adına bir gayret ortaya koyuyor. Birliktelik kıymeti artırıyor. Daha iyiye doğru gitmek, istihdam ve niteliği artırmak gibi hedefler bizim için de son derece kıymetli. Uygulama becerisine sahip nitelikli insan yetiştirmeyi ve uygulanabilir ve sahadaki sorunlara çözüm üreten Ar-Ge yapmayı hedefleyen bir üniversiteyiz. Çalışmaları yürütürken kaliteyi ön plana alıyoruz. Tüm birimlerimizdeki çalışmaların Türkiye ve dünya ölçeğinde kabul edilebilirliğini önemsiyoruz. Akreditasyon çalışmaları bunların arasında yer alıyor. Akreditasyon sürecine girmiş tüm birimlerimiz akredite oldu. Sürece uygun birimler için de gerekli başvurular yapıldı. Akreditasyon yapılan güzel işlerin bir taçlandırmasıdır. Bu anlamda iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde tüm birimlerimizin ve derslerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sisteme işledik. Bu çerçeve doğrultusunda öğrenim kazanımlarının her yer aynı olması gerekiyor. Biz buna yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Önceden kazanılan yeterlilikler yönergesi ile 15 AKTS dersi kabul ediyoruz. Yaşam boyu eğitimi de ön plana alıyoruz. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıkladığı performans kriterlerinde sertifikalandırmada ikinci sıradayız. Aslolan öğrenim kazanımlarıdır. Bizim hedefimizi belirleyen de bu” diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MYK Başkanı Adem Ceylan, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.