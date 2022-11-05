Mühendisler Macera Park’ta adrenalinle tanıştı

Sakarya Büyükşehir Macera Park’ı ziyaret eden TUSAŞ Motor (TEI) Fabrikası’nın mühendisleri parkurda adrenalin dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Şehir içi ve şehir dışından gelen vatandaşların ziyaret ettikleri bu Park, hem eğlendiriyor hem de öğrenmeye yardımcı oluyor. Son olarak TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) fabrikasında çalışan mühendisler, motivasyon amaçlı olarak Macera Park’ı ziyaret ettiler. Mühendisler, uzman eğitmenler eşliğinde parkurları tamamladı. Eğlenceli bir gün geçiren ekip, zorlu parkurlardan geçişlerde dikkat edilmesi gereken hususları öğrendi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda her kesimden insanı adrenalin duygusuyla tanıştırıyor, macera turumuzda ağırlıyoruz. Karaman’da doğanın içinde oluşturduğumuz zorlu parkurlarla aynı zamanda vatandaşlarımızın korkularını yenmesinde rol oynuyor, hayati reflekslerin geliştirilmesine katkı sunuyoruz. Son olarak TUSAŞ fabrikasındaki mühendislerimizle kısa bir macera yaşadık. Tüm vatandaşlarımızı parkurlarımıza bekliyoruz” denildi.