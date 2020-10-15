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Mobil Destek Araçları eğitime destek vermeye devam ediyor

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN EBA CANLI YAYINLARI İÇİN HAZIRLATTIĞI MOBİL DESTEK ARAÇLARI, İNTERNET ULAŞIMINDA SIKINTI YAŞANAN MAHALLELERDE ÖĞRENCİLERE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

SAKARYA 15.10.2020, 17:28
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Mobil Destek Araçları eğitime destek vermeye devam ediyor

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün EBA canlı yayınları için hazırlattığı Mobil Destek Araçları, internet ulaşımında sıkıntı yaşanan mahallelerde öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Sakarya genelinde tespit edilen 128 noktayı gezen mobil destek araçlarından biri Erenler ilçesinde Değirmendere ve Çaybaşı Yeşiltepe’de öğrencilerle buluştu. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla EBA yayınlarına ulaşamayan öğrenciler için hizmet veren EBA Mobil Destek Aracı, Değirmendere Mahallesi’ndeki Şehit Mehmet Solak İlk ve Ortaokulu ile Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’ndeki Çaybaşı Yeşiltepe İlkokulunda hizmet verdi. EBA Mobil Destek Aracının köylerine kadar gelmesine çok sevinen öğrenciler, 12 Ekim tarihi itibarıyla okullarında iki gün de olsa yüz yüze eğitimin başlamasından çok mutlu olduklarını dile getirdiler. EBA Mobil Destek Araçlarının hizmet götürdüğü her yerde büyük ilgi gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüldüğü bu süreçte EBA Mobil Destek Araçlarının hizmetlerine aralıksız devam edeceğini kaydetti.

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