banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan açıkladı: Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
Erdoğan açıkladı: Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
Fenerbahçe'de Moussa Marega operasyonu!
Fenerbahçe'de Moussa Marega operasyonu!
Bu belediyede en düşük maaş 5 bin lira!
Bu belediyede en düşük maaş 5 bin lira!
Kaftancıoğlu’na 6 yıla kadar hapis isteniyor
Kaftancıoğlu’na 6 yıla kadar hapis isteniyor

MHP Grup Başkanvekili Bülbül’den BİK’e destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Basın İlan Kurumu’na yapılan eleştirilerde hazımsızlığın farkında olduklarını söyledi.

SAKARYA 22.01.2021, 17:20
1
MHP Grup Başkanvekili Bülbül’den BİK’e destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Basın İlan Kurumu’na yapılan eleştirilerde hazımsızlığın farkında olduklarını söyledi.

MHP Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Bülbül, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı’yı makamında ziyaret etti. MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl Başkan Yardımcıları Ömür Açba ve Oğuz Alkaş’ın da bulunduğu ziyarette Milletvekili Bülbül, Şube Müdürü İbrahim Çorbacı’dan yerel basın hakkında bilgi aldı.

Basın İlan Kurumu’nun çok önemli işlev gördüğünü belirten Bülbül, “Basın İlan Kurumu’na yapılan eleştirilerde hazımsızlığın farkındayız. Basın İlan Kurumu, basın yayın faaliyetlerini belli bir ciddiyet ve yasalar çerçevesinde yürütülmesini temin ediyor ve belli kriterlere sahip olan basın ilan kuruluşlarını çok önemli ölçüde destekliyor. Basın İlan Kurumu’nu haksız bir şekilde bazı basın kuruluşlarını destekliyor şeklinde açıklamalar büyük bir haksızlıktır. Basın İlan Kurumu’nun ilanları ne şekilde dağıtacağı, kadar ilan verileceği, bu ilanların hangi basın kuruluşlarına verileceği mevzuat çerçevesinde belirlenmiş hususlardır. Bu noktada Basın İlan Kurumu’nda herhangi bir keyfiyet olması düşünülemez. Bunu yanı sıra onların arzuları Türkiye’de her türlü şekilde zararlı içerik üreten ve tamamen kontrolden uzak hukuk dışı faaliyet gösterenlerin bir şekilde desteklenmesi veya onların desteklenmemesinden kaynaklanan bir sıkıntıları varsa ise bunu da açıkça ifade etsinler. Lafı dolandırmanın bir anlamı yok. Basın İlan Kurumu yasalar çerçevesinde hareket eden önemli kuruluştur” dedi.

Yerel basın bizim gözbebeğimizdir

Yerel basının önemine değinen Bülbül, “Yerel basın Sakarya’da olduğu tüm Türkiye’de vatandaşımızın haber alması yerel gündemi takip etmesi açsından son derece kıymetli faaliyet gösteren yayın organlarıdır. Sakarya’da yerel basın son derece kaliteli yayın yapmakta. Yerel gazetelere uyduruk yakıştırması yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Yerel basın bizim göz bebeğimizdir. Tüm şehirlerimizde bu meslekte çok kıymetli çalışan gazeteciler yetişmiştir, çok kıymetli insanlarımız olmuştur. Bizler siyasi partiler olarak, yönetimle olarak, belediyeler olarak tüm faaliyetlerimizi gazeteler duyurduk vatandaşımıza. Bunları fonksiyonsuz saymak derli çatma yapılar olarak görmek kibrin ürünüdür. Yerel basını yok sayanların basınla alakasının olmadığını düşünüyorum. Bırakın desteklerin ortadan kalkmasını yerel basının çok daha elverişli şartlara ulaşmasını beklerken bu tür açıklamaların olması üzücüdür” diye konuştu.

İnternet medyasına bir düzen gelmesini bekliyoruz

İnternet medyasıyla ilgili bazı düzenlemelerin yapılabileceğini ifade eden Bülbül, “Yapılacak mevzuat değişikliğiyle kontrolsüz bir mecra olan internet haberciliğine, internet gazeteciliğine bir düzen gelmesini bekliyoruz. Basın İlan Kurumunun yetki alanı genişletilerek internet mecrasını içine dahil edecek şekilde bir sistemi arzu etmek yerine yazılı basındaki düzeni ortadan kaldıracak bir karalama kampanyasını anlamak bunu kabul edebilmek mümkün değil” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12