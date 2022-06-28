Kurban yakalama timleri göreve hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kaçabilecek hayvanlar konusunda ilçe belediye personellerinin de katıldığı bir dizi eğitim verdi. İki farklı oturumda gerçekleşen eğitimlerin son bölümünde ise sokak hayvanlarının yakalanması ve toplanması noktasında eğitimler yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği eğitimlerde kaçabilecek kurbanlıkların yakalanması konusunda bir dizi eğitim verdi. İlçe Belediyelerinin de katıldığı eğitimler iki farklı oturumdan oluşurken, son bölümde sokak hayvanlarının yakalanması ve toplanması noktasında personellere bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından veteriner hekimler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde, hayvan yakalama esnasında dikkat edilmesi gerekenler, hayvanı sakinleştirmek için kullanılan teçhizatlar hakkında detaylı bilgi verildi. Ekiplere kullanacakları ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtılarak, nasıl müdahale edileceği noktasında da çeşitli paylaşımlar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyenin ekiplerinin bayram boyunca sunacağı hizmetin yanı sıra vatandaşlar ALO 153 Çözüm Masası hattını arayarak destek alabilecek.

Eğitimlerin son bölümünde ise Sakarya sınırları içinde yer alan sokak hayvanları hakkında detaylı bilgi verilirken, geçici bakım evinde yürütülen tüm çalışmalar, Kedi ve Köpek Yakalama Teknikleri, Kedi, köpek zapt-ı raptı, Yaralı hayvana yaklaşma ve hayvan davranışları, Zoonos hastalıkları gibi başlıklar yer aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eğitimlerde, ilçelerde sokak hayvanlarını toplayan personele, hayvan refahını üst düzeyde tutan ve daha bilinçli bir şekilde çalışarak ilimize hizmet verilmesi hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz bu eğitimler ile vatandaşımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çıkartmak ve her ilçe belediyesince hizmet verecek kurban yakalama timlerinin olay yerine gelip müdahalede bulunabilecek seviyede olmasını hedefliyoruz. Yakın zaman diliminde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sokaklarımızı vatandaşlarımız için daha güvenle getireceğiz” ifadelerine yer verildi.