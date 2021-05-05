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Koronaya yakalanan 22 yaşındaki Down sendromlu genç, hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden 22 yaşındaki Down sendromlu genç, son yolculuğuna uğurlandı.

SAKARYA 05.05.2021, 14:27
Koronaya yakalanan 22 yaşındaki Down sendromlu genç, hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden 22 yaşındaki Down sendromlu genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaali ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Down sendromlu Okan İnce, bir süre önce salgın belirtileri göstermesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan test sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Okan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kirazlı Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Okan İnce, Kocaali Kirazlı Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
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