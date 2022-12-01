Kasım ayı etkinlikleri tiyatro gösterimiyle sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin kasım ayı, "Salaklar Sofrası" tiyatro oyunu ile son buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri "Salaklar Sofrası" adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Kasım ayının son programında sahne alan 1001 Sanat Tiyatro Ekibi, sergiledikleri performansla izleyicilerden tam not aldı. Ünlü yönetmen Francis Veber tarafından kaleme alınan, Kerem Yılmaz tarafından Türkçeye çevrilen oyun, AKM’de tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Yönetmenliğini Kerem Yılmaz’ın üstlendiği oyunda sahne performansı izleyiciler tarafından beğeni topladı.