Karla kaplı yolda mahsur kalan 4 kişilik aile jandarma tarafından kurtarıldı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan bir otomobil jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı sebebiyle Taraklı ilçesi Akçapınar Mahallesi mevkiinde otomobilde bulunan 4 kişi yolda mahsur kaldı. Aynı aileden oldukları öğrenen 4 kişi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın üzerine harekete geçen ekipler, karayolları ekipleriyle çalışma gerçekleştirerek kar küreme aracıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı.