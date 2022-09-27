Kamyon sürücüsünün dikkatsizliği ilçeyi karanlıkta bıraktı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde damperi açık şekilde seyir halinde olan kamyon yüksek gerilim hattını koparttı. Kamyon sürücüsünün dikkatsizliği gece saatlerinde ilçeyi karanlıkta bıraktı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Damperi açık şekilde seyir halinde olan kamyon yüksek gerilim hattını koparttı. Kopan gerilim hatları küçük çaplı yangına yol açtı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Kamyon sürücüsünün dikkatsizliği ise bir süre ilçeyi elektriksiz bıraktı.