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Kaçak içki ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi
Sakara’nın Karasu ilçesinde bir depoda kaçak içki bulundurulduğu ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme neticesinde ise ihbara dair bir bulguya rastlamadı.
SAKARYA 15.01.2021, 20:16
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Sakara’nın Karasu ilçesinde bir depoda kaçak içki bulundurulduğu ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme neticesinde ise ihbara dair bir bulguya rastlamadı.Edinilen bilgiye göre, Karasu İlçesi İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı Işık Mar İş Merkezi’ndeki depoda kaçak içki bulundurulduğuna dair ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Depoda, jandarma ekiplerince yapılan incelemenin neticesinde ise ihbara dair herhangi bir bulguya rastlamadığı öğrenildi.
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