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Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki otomobil çarpıştı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
SAKARYA 03.11.2022, 13:14 03.11.2022, 13:27
Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi Karacasu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AGV 023 plakalı Opel marka otomobil ile 34 PE 0982 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin burunları bile kanamazken, araçlar ise kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.