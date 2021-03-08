İhtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulan giyim mağazası törenle açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 metrekare üzerine inşa edilen ve içerisinde 2 bin 500 kıyafetin bulunduğu sosyal mağaza projesinin açılışı törenle gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen sosyal mağaza projesinin açılışı gerçekleştirildi. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen programla açılan sosyal mağaza da ihtiyaç sahiplerinin kullanması için temiz, kullanılmamış, deforme olmamış tüm giyim ürünleri yer alıyor. Açılış töreninde Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Açılış töreni sonrası katılımcılar sosyal mağaza da kısa bir gezinti gerçekleştirdi.

Türkiye’ye örnek olacak projelere imza atıyor

Pek çok yeni projelere imza attıklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak pek çok projeyi ve uygulamayı bir bir hayata geçiriyor, hemşerilerimiz arasında bir ayrım gözetmeksizin toplumumuzun her kesiminden vatandaşımıza eşit mesafede hizmet vermeye devam ediyoruz. Sosyal Gelişim Merkezlerimizde Türkiye’ye örnek olacak projelere imza atıyor, engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi, kimsesiz kişi, çocuk ve ailelerimize hizmet sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı ulaştırıyoruz. Engelli ailelerine kurslar, seminerler ve eğitimler veriyoruz. 7 ile 14 yaş arası çocuklarımızın kendilerini geliştirebilmeleri adına 30 farklı branşta kurslarımız var. Ayrıca psikologlarımız eliyle çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz” dedi.

Vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılayacaklar

Sosyal hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “İhtiyacı olan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gelip giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Mağazayı açıyoruz. 300 metrekare alan üzerine kurulu mağazamızda 2 bin 500 kıyafet bulunuyor. Mağazamızda iki tip kıyafet bulunacak. İlki hayır sahibi dostlarımızın ve hemşerilerimizin bağışladıkları hiç kullanılmamış, yeni kıyafetlerden. İkincisi kıymetli vatandaşlarımızın bağışladıkları kullanılabilir ikinci el ürünler olacak. Tabi bu ikinci el ürünleri kabul ettikten sonra gerekli temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek ve daha sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mağazamıza bağışladıkları kıyafetlerle bizlere destek olan dostlarımıza şükranlarımı arz ediyoruz. Sosyal Mağazamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.