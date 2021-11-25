Hattat Saim Özel’e saygı gecesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hattat Hafız Saim Özel için saygı gecesi düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Söyleşi ve dinletilerden konferanslara, panellerde tiyatro gösterimlerine, imza günlerinden konserlere kadar birbirinden farklı programları Sakaryalılarla buluşturan etkinlik takvimi kapsamında Hattat Hafız Saim Özel’e saygı gecesi düzenlenecek. Hattat Hafız Saim Özel’e Ahde Vefa programının moderatörlüğünü Tacettin Özkaraman üstlenecek. Konuşmacılar ise Fahri Tuna, Nafi Özdin, Abdullah Uysal ve Prof. Dr. Mehmet Memiş olacak. Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik 26 Kasım Cuma günü saat 19.00’da AKM’de gerçekleştirilecek. Taraklı’da dünyaya gelen Hattat Saim Özel’in yaşamı, eserleri, hat sanatı ve diğer yönleri saygı gecesinde konuşulacak.