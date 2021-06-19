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Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ‘2021 Bitirme Projeleri’ sanal ortamda sergileniyor

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri, bu yıl da sanal ortamda sergileniyor.

SAKARYA 19.06.2021, 13:51
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ‘2021 Bitirme Projeleri’ sanal ortamda sergileniyor

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri, bu yıl da sanal ortamda sergileniyor.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Grafik Tasarım, Fotoğraf, Reklam, Film/Video atölyelerinde yıl boyunca üretilen çalışmalar, dünyanın her yerinden yenilikçi profesyonellerin buluştuğu paylaşım platformu Behance’de izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

SAÜ Görsel İletişim Tasarımı bölümü son sınıf öğrencileri kendi seçtikleri konulara getirdikleri çözümler; artırılmış gerçeklik, fotoğraf, arayüz tasarımı, üç boyutlu modelleme, hareketli grafik, reklam, oyun tasarımı, kısa film, illüstrasyon gibi çeşitli teknikleri kapsıyor. “2021 Bitirme Projesi” başlığı ile sunulan projeler,( behance.net/saugorseliletisim) adresinden incelenebilir.
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