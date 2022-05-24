Geyve’ye yeni içme suyu kaynağı ve 8 bin metrelik hat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Suçatı, İhsaniye ve Esenköy mahallelerinde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde yeni alternatif su kaynağı ve yeni içmesuyu hattı ile bölgenin içmesuyu sorununa uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde çözüm olacak. 8 bin metrelik hattın ilk etabı olan 4 bin metrelik kısmında çalışmalar başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesinde bulunan tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Suçatı, İhsaniye ve Esenköy mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan su sorununa kesin çözüm olacak. 200 metre derinlikte bulunan ve su kalitesi yüksek olan yeni alternatif su kaynağına bağlı şekilde hizmet verecek 8 bin metrelik yeni içmesuyu hattının ilk etabı Suçatı mahallesinde başlatıldı.

4 bin metrelik kısmında başlayan çalışmaların ardından ikinci etap olan İhsaniye ve Esenköy mahallelerine de 4 bin metrelik yeni hat kazandırılacak. Projenin tamamlanmasının ardından yaz aylarında nüfusun yoğunlaştığı ve tarımın yoğun bir şekilde yapıldığı bölgede uzun yıllar boyunca su sorunu yaşanmayacak.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin su kaynaklarını korumak ve her geçen gün kaynaklarımıza yenisini eklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle bir damlasına dahi değer verdiğimiz suyumuzun tükenmeden geleceğe aktarılmasını sağlıyoruz. Geyve ilçesinde titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde fiziki ve kimyasal değerleri oldukça yüksek kaliteli içmesuyumuzu 8 bin metrelik yeni hat sayesinde vatandaşlarımızın musluklarına uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde taşıyacağız. Çalışmalarımızın ilçemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.