Erenler’in duble yol ağı genişliyor

Sakarya Büyükşehir, Erenler’de Şehit İlhan Aras Caddesi ile Nilüfer ve 1139. Sokakta dev ulaşım yatırımını hayata geçiriyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan arterler, asfalt ile modern bir görünüme kavuşacak. Başkan Ekrem Yüce, “Nilüfer ve 1139. sokağı duble yol haline taşıyor, Şehit İlhan Aras Caddesi’ni genişletiyoruz. 43 metre genişliğe sahip olacak arterlerimize bisiklet yolu ve kaldırım da kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler ilçesi Nilüfer ve 1139. Sokak ile Şehit İlhan Aras Caddesi’nde devam eden yol çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlçenin en önemli güzergahlarından olan arterleri alt ve üstyapılarıyla modern bir görünüme kavuşturduklarını aktaran Yüce, asfalt öncesi hazırlıkların yapıldığını, kısa süre içerisinde arterlerin asfaltla buluşturulacağını dile getirdi.

Şehit İlhan Aras Caddesi, Nilüfer sokak ve 1139. sokakta gerçekleştirilen altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yüce, “Toplam 5 bin 600 metre uzunluğundaki içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını SASKİ marifeti ile baştan sona yeniledik. Bin 900 metre kanalizasyon hattını, 2 bin 300 metre yağmur suyu hattını ve bin 400 metrelik içme suyu hattını uzun yıllar boyunca hizmet verecek şekilde dizayn ettik. Altyapı çalışmasını sert dolgu malzeme ile kapatarak üstyapı çalışmaları ile anında entegre edecek ve güzergahlarımızı sorunsuz bir şekilde tekrar vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Tamamlanan altyapı çalışmalarının yanı sıra çalışmaların devam ettiği üstyapı çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Yüce, “Bölgenin yenilenecek olan üstyapısının uzun yıllar zarar görmemesi için paydaşlarımızla birlikte ve SASKİ marifetiyle altyapıda tamamlanan çalışmaların ardından bölgenin üstyapısında çalışmalarımız hızlandı ve büyük bölümü tamamlandı. Yumuşak bir zemine sahip olması hasebiyle sürekli deformasyona uğrayan güzergâhlarımızın kazı çalışmalarında YOL-BAK ekiplerimizce tam bir metre derine inerek tam 40 bin metreküp sert nitelikli dolgu malzemesi serdik. Kalan 35 santimetreye de asfalt malzemesi gelecek. Çalışmaları titizlikle ve oldukça sağlam ilerletmemizin nedeni bölgemize uzun yıllar hizmet vermesini sağlamak” diye konuştu.

Erenler ulaşımında önemli rol üstlenen arterleri genişlettiklerini, bölgenin duble yol ağını birbirine entegre ettiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Nilüfer ve 1139. Sokak yaptığımız çalışmalarla duble yol halini alacak. Şehit İlhan Aras Caddesini de genişlettik ve üstyapısını da yeniliyor. 16 bin ton asfalt kullanacağız. 43 metre genişliğe ulaşacak arterlerimiz de aynı zamanda bisiklet yolları da kazandırıyoruz. Sanayi kuruluşlarının da ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına bu caddemizde araç parklanmasını dikey olacak biçimde dizayn ediyoruz. Bölgede gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde inşallah Erenler ulaşımlarına yeni bir soluk kazandıracağız. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.