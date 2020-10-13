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Erenler’in 2021 yılı bütçesi 78 milyon lira olacak
ERENLER BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNDA 2021 YILI BÜTÇESİ 78 MİLYON LİRA OLARAK BELİRLENDİ.
SAKARYA 13.10.2020, 16:08
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Erenler Belediyesi Ekim Ayı Meclisinin ikinci oturumunda 2021 yılı bütçesi 78 milyon lira olarak belirlendi.
Erenler Belediyesi Ekim Ayı Meclisinin ikinci oturumu Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında yer alan ve bir önceki oturumda Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2021 yılı bütçesi 78 milyon lira olarak karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ilçemize kalıcı hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
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