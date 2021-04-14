Erenler’de 4 mahalle daha doğal gaza kavuşuyor

Kırsal mahallelerde devam eden doğal gaz çalışması hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “3 Mahallemizde doğal gaz çalışması 2020 yılında tamamlanmıştı. AGDAŞ ve belediye ekiplerimiz tarafından Şükriye, Epçeller, Sarıcalar, Çaykışla ve Şeyhköy’de sürdürülen çalışmalarda büyük ölçüde mesafe kat edildi. Devamında 4 mahallemiz için daha hazırlıklarımızı gerçekleşiyoruz” dedi.

Erenler’de 2020 yılında kırsal mahallelere yönelik başlatılan doğal gaz çalışması hız kesmeden devam ediyor. Devam eden doğal gaz çalışması hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, üç mahallede çalışmaların tamamlanmasının ardından 5 mahallede daha başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar ve Hürriyet mahallelerinde 2020 yılında çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Kılıç, “Üç Mahallemizde doğal gaz çalışması 2020 yılında tamamlanmıştı. AGDAŞ ve belediye ekiplerimiz Şükriye, Epçeller, Sarıcalar, Çaykışla ve Şeyhköy’de ki çalışmalarına devam ediyor, büyük ölçüde mesafe kat edildi” dedi.

Başkan Kılıç, “Şuan beş mahallemizde devam eden doğal gaz çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından inşallah Alancuma, Kozluk, Kamışlı ve Emirler mahallelerimizde doğal gaz çalışması için hazırlıklarımıza başlayacağız. İmar planı çalışması devam eden mahallelerimiz için ise plan çalışmaları tamamladıktan sonra AGDAŞ ile görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Doğal gaz çalışmaları sırasında kazılan ve bozulan yollarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması için vakit kaybetmeden bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımıza daha rahat bir yaşam sunabilmek için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.