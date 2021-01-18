Erenler Belediyesi karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı

Erenler Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri hafta sonunda ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken veteriner ekipleri de sokak hayvanlarını besledi.

Erenler Belediyesi soğuk ve karlı havanın etkisini artırmasının ardından ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken veteriner ekipleri de sokak hayvanlarını besledi. Fotoğrafları sosyal medyasında paylaşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Hafta sonu kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürürken, tabii ki de can dostlarımızı unutmadık” ifadelerini kullandı.