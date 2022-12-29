Emekli asker son yolculuğuna törenle uğurlandı

Arifiye ilçesi Kışlaçay Mahallesi’nde ikamet eden emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Cemal Türkkan (86) evinde rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen Türkkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emekli asker İsmail Cemal Türkkan için Kışlaçay Mahallesi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere diğer askeri birliklerden de katılım sağlandı. Türkkan’ın naaşı Türk bayrağına sarılı şekilde askeri bando eşliğinde Kışlaçay Mahalle Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.