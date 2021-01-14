E-spor branşı olan Hado’ya SUBÜ desteği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Japonya merkezli olan ve etkisi her geçen gün büyüyen artırılmış gerçeklik oyunu Hado için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 4M Bilim Sanat ve Teknoloji Merkezi Sahibi Nurettin Tepe, Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir ve Hado Türkiye Koordinatörü Can Duraslan’ı ağırladı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu’nun da yer aldığı buluşmada, Türkiye E-Spor Federasyonu’na (TESFED) bağlı bir branş haline gelen ve 4M Bilim Sanat ve Teknoloji Merkezi’nin 7 ilde distribütörü olduğu Hado sporu konuşuldu.

Bu oyun için milli takımımızı da kurduk

Japonya merkezli SuperhumanSports Society tarafından oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu Hado’nun Uzak Doğu’da turnuvalarının düzenlendiğini ve geleceğin sporu olarak adlandırıldığını belirten Hado Türkiye Koordinatörü Koray Erdemir, “Birçok ülkede sanal spor branşı olarak yer alıyor. Karşılıklı iki takım birbirine ışık topları fırlatarak kendilerine gelen ışık toplarını savunuyor. Yakar topun dijital hali diyebileceğimiz ve arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle oynanan bu oyun için milli takımımızı da kurduk. SUBÜ ile bu sporun yaygınlaştırılması adına ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz” dedi.

Günümüzdeki gençler E-Sporla iç içe büyüyorlar

Üniversite olarak teknolojinin getirdiği yeniliklere alanı fark etmeksizin en hızlı şekilde adapte olduklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Spor Bilimleri Fakültemiz de ülkemizde kendi alanında en önde gelen fakültelerden. Çok sayıda milli sporcumuzun tercih ettiği, akademik anlamda ciddi çalışmalar yürüten ve ikili anlaşmalarla üniversite sınırlarının dışında fazlasıyla yer almayı başaran bir fakültemiz. Günümüzdeki gençler E-Sporla iç içe büyüyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu sporların hitap ettiği kitle ve etkisi giderek artacaktır. Biz de bu anlamda çalışmalar yürütmeye hazırız. TESFED Başkanımız bu spor dalının hem performans hem zekâ hem de teknolojiyi birleştirdiğini söylüyor. Biz bu alanın dışında kalamayız. Spor Bilimleri Fakültemizde 7+1 uygulamasına geçtik. Zaten sahanın taleplerine yönelik nitelikli sporcular yetiştirmeye talibiz. Bu alanda da hem nitelikli hem teknik donanıma sahip sporculara ihtiyaç var. Hado sporunun gelişmesi ve bu alanda ortak faaliyetler yürütmek için Hado Türkiye Direktörlüğümüz ve 4M Bilim Sanat ve Teknoloji Merkezimizle çalışmalar gerçekleştireceğiz” diye konuştu.