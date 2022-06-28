Doğaseverler Yanık Vadisi’nde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği doğa yürüyüşlerinin adresi Sapanca oldu. Doğa sporları konusunda alanında uzman kişilerin öncülüğünde buluşan doğaseverler, bu hafta Sapanca Yanık Vadisi’nin doğasını keşfetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinin bu haftaki etabı Sapanca ilçesinin Yanık Vadisi oldu. Her hafta Sakarya’nın birbirinden değerli doğasını keşfe çıkan doğaseverler şehrin kalabalığından uzaklaşmanın ayrıcalığını yaşadı. Aktivitelerden bir hayli memnun olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın eşsiz güzellikleri arasında yürüme fırsatı yakalayan doğaseverlerimizi her hafta farklı bir noktada buluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın uzun zamandır hasretini çektiği doğa yürüyüşlerine alanında uzman isimler de katılarak yürüyüşlerini tamamlıyorlar. Doğaseverler, gün sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek yürüyüşlerini tamamladı. Doğa yürüyüşlerimizin sonuncusu 3 Temmuz Pazar günü Akgöl’de gerçekleşecek” denildi.