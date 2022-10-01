Büyükşehirli güreşçiden tarihi başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş takımı sporcusu Abdülsamet Başar, Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Minderde rakiplerini tek tek mağlup eden Başar, dünya şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş takımı sporcularından Abdülsamet Başar, Samsun’da katıldığı Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası’nda tarihi bir başarıyla imza attı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda güreş branşında mindere çıkan Başar, ilk turda Ukraynalı, ikinci turda Macar rakibini geçerek çeyrek finale kaldı. Son 8’de ilk olarak Moldovalı rakibini mağlup eden Başar, final mücadelesine çıktığı Gürcü rakibini de geçerek adını finale yazdırdı. Rakiplerini tek tek deviren Başar, finalde de Ukraynalı rakibine üstünlük kurarak 77 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Avrupa Spor Şehri Sakarya’ya dünya şampiyonluğu madalyası kazandıran, büyük bir gurur yaşattı. Yapılan açıklamada, Abdülsamet Başar ve antrenörleri tebrik edilerek, daha nice başarılar kazanacağına inanıldığına yer verildi.