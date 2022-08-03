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Büyükşehirden sürücülere uyarı, o cadde de asfalt yenilenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3-4 Ağustos tarihlerinde Adapazarı Maliye Caddesi’nin asfalt yenileme çalışması sebebiyle trafiğe kapatılacağını açıklayarak, sürücüleri uyardı.

SAKARYA 03.08.2022, 10:34
Büyükşehirden sürücülere uyarı, o cadde de asfalt yenilenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3-4 Ağustos tarihlerinde Adapazarı Maliye Caddesi’nin asfalt yenileme çalışması sebebiyle trafiğe kapatılacağını açıklayarak, sürücüleri uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Sakarya Büyükşehir Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube ekipleri, 3 Ağustos Çarşamba ve 4 Ağustos Perşembe günü Adapazarı kent merkezindeki Maliye Caddesi’ni asfalt yenileme çalışması sebebiyle 2 gün boyunca tamamen trafiğe kapatacak.

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